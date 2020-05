Calendario ciclismo 2020 | ufficializzate le date Giro d’Italia a ottobre con 3

Leggi su oasport

(Di martedì 5 maggio 2020) L’UCI ha ufficializzato il nuovointernazionale die ha così definito tutte ledelle corse “della rinascita” dopo la pandemia. Il mondo dello sport si è fermato a inizio marzo e l’universo dei pedali dovrebbe riprendere il 1° agosto con le Strade Bianche, l’imperdibile appuntamento in terra toscana che segnerà dunque il ritorno alle gare. Il primo appuntamento di spicco sarà la Milano-Sanremo, la Classicissima di Primavera si trasforma in Classicissima d’Estate: appuntamento sabato 8 agosto con la prova più lunga dell’intero panorama. Il nuovoè stato costruito interamente attorno al Tour de France vista l’importanza economica della corsa a tappe in terra transalpina, la Grande Boucle si disputerà dal 29 agosto al 20 settembre e sarà preceduta ...