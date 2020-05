Calenda show su Twitter: “Azione avanti su Renzi? Guerra tra poveri”. Menomale che se lo dice da solo (Di martedì 5 maggio 2020) I sondaggi sono impietosi verso governo e sinistre. Se ne rende conto da sinistra anche Carlo Calenda, che in uno dei suoi sfoghi social su Twitter cinguetta auto-ironico: «Ai miei quando si esaltano ricordo sempre che siamo 13-15 punti sotto Crimi e Di Maio»… Poi aggiunge sarcastico: «È una battaglia tra poveri praticamente…». Una battuta riuscita, quella del leader del giovane movimento, che l’ex Pd rilancia anche in veste di ospite di Un giorno da pecora. Quando, commentando gli ultimi sondaggi che parlano di un sorpasso del suo partito Azione (2,5%) rispetto a Iv di Matteo Renzi (2,2%), sentenzia scherzosamente sui posti da fanalino di coda, ironizzando sulla lotta all’ultima dichiarazione per evitare di sprofondare nella zona retrocessione. Calenda show su Twitter: “Azione avanti IV? Una Guerra tra ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 maggio 2020) I sondaggi sono impietosi verso governo e sinistre. Se ne rende conto da sinistra anche Carlo, che in uno dei suoi sfoghi social sucinguetta auto-ironico: «Ai miei quando si esaltano ricordo sempre che siamo 13-15 punti sotto Crimi e Di Maio»… Poi aggiunge sarcastico: «È una battaglia tra poveri praticamente…». Una battuta riuscita, quella del leader del giovane movimento, che l’ex Pd rilancia anche in veste di ospite di Un giorno da pecora. Quando, commentando gli ultimi sondaggi che parlano di un sorpasso del suo partito Azione (2,5%) rispetto a Iv di Matteo(2,2%), sentenzia scherzosamente sui posti da fanalino di coda, ironizzando sulla lotta all’ultima dichiarazione per evitare di sprofondare nella zona retrocessione.su: “AzioneIV? Unatra ...

I sondaggi sono impietosi verso governo e sinistre. Se ne rende conto da sinistra anche Carlo Calenda, che in uno dei suoi sfoghi social su Twitter cinguetta auto-ironico: «Ai miei quando si esaltano ...

I sondaggi sono impietosi verso governo e sinistre. Se ne rende conto da sinistra anche Carlo Calenda, che in uno dei suoi sfoghi social su Twitter cinguetta auto-ironico: «Ai miei quando si esaltano ...