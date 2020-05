"Caldo? Cosa può succedere adesso". Le previsioni (al buio) dei virologi (Di martedì 5 maggio 2020) Alessandro Ferro Sembra di essere in ambiente sportivo, calcistico, dove difficilmente c'è uniformità di giudizio. Accade anche ai virologi, che la pensano in maniera (quasi) diametralmente opposta: tra visioni ottimistiche e preoccupanti, ecco tutti gli scenari di cui abbiamo sentito parlare fino ad oggi La confusione regna sovrana: ogni virologo dice la sua, non esiste uniformità. C'è chi pensa che il virus possa far ancora molti danni e chi lo dà per spacciato, chi pensa che l'epidemia stia già passando e chi no. La visione degli scenari è diversa a seconda della persona con cui si parla, e la "carrellata" di cui andremo a parlare lo dimostra. "Il virus ha perso forza" "Sicuramente ha perso velocità di trasmissione" afferma Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive presso l' ospedale San Martino ... Leggi su ilgiornale Il caldo "ammazza" il virus? La mappa di cosa accadrà

Coronavirus - caldo e zanzare : cosa sapere in vista dell’estate

Coronavirus : il caldo non basterà. Cosa dicono gli studi (Di martedì 5 maggio 2020) Alessandro Ferro Sembra di essere in ambiente sportivo, calcistico, dove difficilmente c'è uniformità di giudizio. Accade anche ai, che la pensano in maniera (quasi) diametralmente opposta: tra visioni ottimistiche e preoccupanti, ecco tutti gli scenari di cui abbiamo sentito parlare fino ad oggi La confusione regna sovrana: ogni virologo dice la sua, non esiste uniformità. C'è chi pensa che il virus possa far ancora molti danni e chi lo dà per spacciato, chi pensa che l'epidemia stia già passando e chi no. La visione degli scenari è diversa a seconda della persona con cui si parla, e la "carrellata" di cui andremo a parlare lo dimostra. "Il virus ha perso forza" "Sicuramente ha perso velocità di trasmissione" afferma Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive presso l' ospedale San Martino ...

Ade_Maknae : Potrei fare un piccolo tutorial su come fare questi cosetti con dei fili colorati, colla a caldo, attack, nastro ad… - averagesweetpea : Sono ingrassata come un porco non mi entrano più alcuni panni voglio morire madonna mia non stavo male abbastanza e… - Italia_Notizie : Maggio? Un mese strano Ecco che cosa ci aspetta - lipsfullofscar : @ossijgeno Si sì. Io l’anno scorso mi sono cancellata da Instagram perché mi faceva star male e trovavo lo star mal… - lauraverrigmai1 : @F_Boccia la cosa che più nausea oltre che sia uncomunista?Colei che è entrata e uscita da @forza_italia per tenere… -

Ultime Notizie dalla rete : Caldo Cosa Il caldo "ammazza" il virus? La mappa di cosa accadrà ilGiornale.it Pagare per essere "recensiti"?

E' lecito, giusto, sensato pagare per vedere pubblicata una recensione su un blog? Ce lo ha chiesto un nostro lettore, risponde il direttore di Rockol Sollecitati dalla mail di un nostro lettore, torn ...

Bonafede colpito al cuore: l’accusa del guru antimafia

Chi di antimafia colpisce, di antimafia perisce. Potrebbe essere il titolo un po’ ironico di quella che Matteo Renzi definisce «una clamorosa vicenda giudiziaria che rischia di essere il più grave sca ...

E' lecito, giusto, sensato pagare per vedere pubblicata una recensione su un blog? Ce lo ha chiesto un nostro lettore, risponde il direttore di Rockol Sollecitati dalla mail di un nostro lettore, torn ...Chi di antimafia colpisce, di antimafia perisce. Potrebbe essere il titolo un po’ ironico di quella che Matteo Renzi definisce «una clamorosa vicenda giudiziaria che rischia di essere il più grave sca ...