Calciomercato Napoli | mentre si lavora al rinnovo di Lorenzo Insigne si pensa a Joao Pedro

Leggi su calciomercato.napoli

(Di martedì 5 maggio 2020)sarebbe pronto a legarsi a vita col. Con l’arrivo di Gennaro Gattuso, infatti, è cambiato tutto: il capitano azzurro ha ritrovato il goal e la leadership. Inoltre mantiene contatti diretti con Aurelio De Laurentiis, è un punto di riferimento per la squadra, sta trattando sulla questione delle multe e informa ogni giorno i compagni. La Gazzetta dello Sport fa sapere che l’esterno potrebbe rinnovare il contratto fino al 2024, legandosi così per sempre al, diventando bandiera del club azzurro. L’addio a Mino Raiola è stato un altro indizio sulla volontà di restare in azzurro. In ogni caso, ilcontinua a guardarsi intorno per l’attacco. Un nome nuovo in tal senso è quello di, che in questi anni si è distinto a Cagliari. La società azzurra lo avrebbe ...