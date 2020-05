Calciomercato Juventus | acquisti e cessioni | ecco la formazione della prossima stagione!

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 5 maggio 2020)- Quale sarà il piano del prossimo mercato bianconero? Paratici potrebbe valutare attentamente il capitolo, con Higuain, Douglas Costa, Khedira, De Sciglio e Pjanic possibili partenti. Per quel che riguarda Higuain e Khedira, lapotrebbe valutare clamorosamente la rescissione dei loro contratti, fermo restando che Paratici valuterà i tutto con estrema calma., possibile scambio Pjanic-Arthur Come accennato nella giornata di ieri, lapotrebbe valutare attentamente anche la possibilità di uno scambio con il Barcellona con Pjanic-Arthur come protagonisti. Non solo, Paratici proverà l’affondo anche su Pogba e Tonali. Leggi anche: Ronaldo, ci siamo: CR7 in volo verso Torino, atteso in serata Mercato che sarà caratterizzato dalla parola “scambio”,...