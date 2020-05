Calabria, arrestato il latitante Gregorio Giofrè in provincia di Vibo Valentia: il video dell’irruzione dei carabinieri nel nascondiglio in campagna (Di martedì 5 maggio 2020) Si nascondeva in un’abitazione rurale nelle campagne di contrada Batia nel comune di San Gregorio d’Ippona in provincia di Vibo Valentia. Il complesso dispositivo di videosorveglianza non è servito al latitante Gregorio Giofrè arrestato nella notte dai carabinieri del Ros, del comando provinciale e dallo squadrone dei “Cacciatori di Calabria”. Era ricercato dal 19 dicembre scorso quando era sfuggito all’arresto nell’operazione “Rinascita-Scott” che ha stroncato la cosca Mancuso di Limbadi. Imparentato con lo storico capo locale Rosario Fiarè, il boss Giofrè era uno dei 334 destinatati dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su ruchiesta della Dda di Catanzaro. Secondo gli inquirenti, il latitante è un’esponente apicale della locale di San Gregorio d’Ippona che, sin dagli ... Leggi su ilfattoquotidiano Calabria - arrestato un latitante durante i controlli per il coronavirus. Era in macchina con un amico

