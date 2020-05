Bufera nel mondo del calcio | giocatore sospeso per non aver rispettato il distanziamento

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 5 maggio 2020)in Bundesliga. Salomon Kalou,dell’Herta Berlino, ha realizzato una diretta Instagram in cui si notano dettagli sconcertanti sulla gestione della ripresa degli allenamenti in Germania. Strette di mano, nessuna distanza di sicurezza e lamentele sul taglio degli stipendi. I compagni di squadra di Kalou, inconsapevoli di essere ripresi, non si sono fatti mancare nulla. Un comportamento che la stessa DFB ha immediatamente condannato tramite una nota ufficiale di richiamo: “Non possiamo tollerare questo tipo di episodi dato che giocatori e società hanno aderito alle nostre linee guida, comprendendo la gravità della situazione”. L’Herta Berlino ha deciso di sospendere Kalou con effetto immediato. Hier das Video von #Kalou aus dem Facebook Livestream: #Hertha #Bundesliga “They took eleven percent” “Why are they ...