Brescia, Cellino: «Non è più il mio calcio, sembra di essere ai tempi della Gea» (Di martedì 5 maggio 2020) Massimo Cellino, il numero uno del Brescia, ha criticato duramente le istituzioni. Ecco l’attacco frontale del presidente Bresciano Il presidente del Brescia Massimo Cellino ha parlato ai microfoni di TeleTutto, attaccando duramente il sistema calcio. Ecco le dichiarazioni del numero uno del club Bresciano. L’ATTACCO – «Questo calcio è senza futuro, non è più il mio calcio. Io non posso più accettare di essere ancora ai tempi della Gea: è come sedersi ad un tavolo a giocare a carte con il tuo avversario che nasconde nella manica le carte buone e usa soldi falsi. Ormai, fare il presidente in Italia è diventato impossibile». LA RIPRESA – «Possono fare quello che vogliono, non mi interessa più se si ritorna a giocare o meno. E che smettano di strumentalizzare le mie dichiarazioni: la mia linea ... Leggi su calcionews24 Brescia-Roma 0-3 - alle Rondinelle non basta una squadra della…Madonna. E Cellino prepara la rivoluzione

Cellino scrive a Brescia/ Il patron : "Fiero di voi - state dando lezione all'Italia"

“Sono fiero di essere il vostro presidente” - Cellino scrive ai tifosi del Brescia (Di martedì 5 maggio 2020) Massimo, il numero uno del, ha criticato duramente le istituzioni. Ecco l’attacco frontale del presidenteno Il presidente delMassimoha parlato ai microfoni di TeleTutto, attaccando duramente il sistema. Ecco le dichiarazioni del numero uno del clubno. L’ATTACCO – «Questoè senza futuro, non è più il mio. Io non posso più accettare diancora aiGea: è come sedersi ad un tavolo a giocare a carte con il tuo avversario che nasconde nella manica le carte buone e usa soldi falsi. Ormai, fare il presidente in Italia è diventato impossibile». LA RIPRESA – «Possono fare quello che vogliono, non mi interessa più se si ritorna a giocare o meno. E che smettano di strumentalizzare le mie dichiarazioni: la mia linea ...

forzaroma : #Brescia, #Cellino: 'Non mi interessa più tornare a giocare. Vergognoso aspettare la #Merkel' #SerieA - BombeDiVlad : Brescia, Cellino “scarica” Balotelli: “Un bambino, è stato gestito male” - aquilarandagia3 : RT @LotitoClaudio: Champagne in ghiaccio. - Pasqual24320045 : RT @sportface2016: Lo sfogo di Massimo Cellino, presidente del #Brescia: 'Ripresa? Non mi interessa più. È vergognoso che l'Italia non scel… - lazio4ever2 : RT @LotitoClaudio: Champagne in ghiaccio. -