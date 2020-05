Bozzo bacchetta Totti | Un campione non è per forza un grande agente! Tonali? Il

Leggi su 90min

(Di martedì 5 maggio 2020) Francesco, ex capitano della Roma, in una diretta Instagram con Christian Vieri, aveva affermato tra il serio e il faceto: "Sto provando a prendere. Se; sveglio...". Non; mancata la replica di Giuseppe, agente del centrocampista classe 2000 del Brescia. Ecco le sue parole nel corso di una intervista alla Gazzetta dello Sport: Cosa pensa delle parole di? FC Internazionale v AS Roma - Serie A "Francesco stia tranquillo, Sandro; vispo e non dorme in piedi. Io e...