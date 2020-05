Borse europee positive assieme a Milano (Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB sostenuto dal buon andamento del comparto bancario e petrolifero. Sul mercato valutario, lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,086. L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,28%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 9,47%. Invariato lo spread, che si posiziona a +232 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all’1,79%. Tra i listini europei andamento positivo per Francoforte, che avanza di un discreto +1,34%, ben comprata Londra, che segna un forte rialzo dell’1,12%, e incandescente Parigi, che vanta un incisivo incremento dell’1,67%. A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con ... Leggi su quifinanza Tensioni Usa-Cina piegano le Borse europee. Ferrari giù dopo taglio stime 2020

Tensioni Usa-Cina piegano le Borse europee. A Piazza Affari giù la galassia Agnelli

Borse - Milano apre in forte calo. Negative tutte le piazze europee per le tensioni Usa-Cina (Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB sostenuto dal buon andamento del comparto bancario e petrolifero. Sul mercato valutario, lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,086. L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,28%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 9,47%. Invariato lo spread, che si posiziona a +232 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all’1,79%. Tra i listini europei andamento positivo per Francoforte, che avanza di un discreto +1,34%, ben comprata Londra, che segna un forte rialzo dell’1,12%, e incandescente Parigi, che vanta un incisivo incremento dell’1,67%. A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con ...

Agenzia_Ansa : Lunedì nero per le #Borse europee, Milano in forte calo -3,7% Bruciati 195 miliardi. Lo #Spread Btp-Bund chiude in… - Agenzia_Ansa : 'Spread Italia? Non tollereremo alcun rischio di frammentazione dell'Eurozona'. Lo ha detto la presidente della… - MarketWall_ITA : Dopo il lunedì nero per l'#Europa che solo ieri ha bruciato 195 miliardi di capitalizzazione, oggi i mercati del Ve… - NicolettaBressa : Apertura in rialzo per le Borse europee - Luca_Gualtieri1 : RT @MilanoFinanza: #MilanoCapitali. 11-14 maggio, primo convegno interattivo e multimediale per riaccendere il motore di #Milano e dell'#I… -