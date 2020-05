Borse Asia in ordine sparso orfane di Tokyo chiusa per festività

(Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – Segni misti tra le principalitiche prive anche oggi del faro della piazza di Tokyo chiusa per la festività del Greenery Day e dei listini cinesi, sempre per festività. Sul sentiment degli investitori continua a regnare la cautela di rimando alle tensioni nelle relazioni fra USA e Cina, a causa dell’epidemia di coronavirus. Chiusa anche la borsa di Seoul mentre Taiwan guadagna lo 0,57%. Fra leche termineranno più tardi la seduta, Hong Kong viaggia in rialzo dello 0,83%, seguita da Singapore +0,80%, Jakarta +0,25% e Kuala Lumpur +0,74%. Bangkok cede invece l’1,54%. Altrove, la Borsa di Mumbay sale dello 0,97% seguita da Sydney con un progresso dell’1,38%.

La borsa di Tokyo rimane chiusa, in occasione della festività della Golden Week che si celebrerà fino al prossimo 6 maggio. Tra le borse chiuse, anche quella di Shanghai e di Seoul. L'MSCI Asia ex Jap ...I contratti derivati sull’indice tedesco Dax sono in positivo e fanno ipotizzare un avvio in rialzo dei listini europei. In Asia, Tokyo ha chiuso in rosso a -2,84%. Il cambio euro-dollaro è stabile in ...