Boom dell'attività al Porto di Gioia Tauro nonostante il coronavirus (Di martedì 5 maggio 2020) "Il Porto di Gioia Tauro ha registrato una spiccata crescita dei traffici, nonostante la crisi mondiale, generata dalla pandemia da Covid-19. Nei primi quattro mesi dell'anno, sono stati movimentati 1.007.938 teus, che hanno determinato un aumento dei traffici portuali superiore al 52,5%. Si tratta di un vigoroso incremento che, comunque, per una corretta lettura del trend, giunge a seguito della forte crisi del 2019, ormai decisamente superata". E' soddisfatto il commissario straordinario dell'Autorità, Andrea Agostinelli, che ha inviato una lettera di ringraziamento al patron di Msc, Gianluigi Aponte, "che, esattamente un anno fa, in occasione del suo insediamento nel board di MedCenter Terminal Container, aveva prospettato - spiega Agostinelli - l'attuale tendenza positiva, al fine di riportare lo scalo calabrese in vetta alle classifiche internazionali. A ... Leggi su agi “Eccomi qua”. Occhi grandi che già dicono tutto : la foto della conduttrice da bambina fa boom. È proprio lei - la numero uno

Il coronavirus minaccia anche le Galapagos : si teme boom di contagi e crollo del modello di sviluppo sostenibile

Rsa anziani - i dati della strage Lombardia-Emilia : boom di morti (Di martedì 5 maggio 2020) "Ildiha registrato una spiccata crescita dei traffici,la crisi mondiale, generata dalla pandemia da Covid-19. Nei primi quattro mesi'anno, sono stati movimentati 1.007.938 teus, che hanno determinato un aumento dei traffici portuali superiore al 52,5%. Si tratta di un vigoroso incremento che, comunque, per una corretta lettura del trend, giunge a seguitoa forte crisi del 2019, ormai decisamente superata". E' soddisfatto il commissario straordinario'Autorità, Andrea Agostinelli, che ha inviato una lettera di ringraziamento al patron di Msc, Gianluigi Aponte, "che, esattamente un anno fa, in occasione del suo insediamento nel board di MedCenter Terminal Container, aveva prospettato - spiega Agostinelli - l'attuale tendenza positiva, al fine di riportare lo scalo calabrese in vetta alle classifiche internazionali. A ...

RegioneER : #coronavirus, BOOM delle BIBLIOTECHE ON LINE: decolla in aprile l'utilizzo del patrimonio bibliotecario dell'Emilia… - sole24ore : A Bergamo c'è stato un vero e proprio “boom”: in soli due mesi dallo scoppio dell'epidemia si sarebbero registrati… - News24Italy : #Boom dell'attività al Porto di Gioia Tauro nonostante il coronavirus - Giovyasocial : @luigidimaio @ItalyMFA Se la curi tu l'immagine dell'Italia nel mondo, siamo in una botte di ferro. Non affaticarti… - stevalin1 : Posso dare ragione a tramp che non va a genio la svendita dell'Italia. Nel dopoguerra l'america ci fornì aiuti con… -

Ultime Notizie dalla rete : Boom dell Boom dell'attività al Porto di Gioia Tauro nonostante il coronavirus AGI - Agenzia Giornalistica Italia Boom dell'attività al Porto di Gioia Tauro nonostante il coronavirus

"Il porto di Gioia Tauro ha registrato una spiccata crescita dei traffici, nonostante la crisi mondiale, generata dalla pandemia da Covid-19. Nei primi quattro mesi dell’anno, sono stati movimentati 1 ...

Italiani al Banco dei Pegni: impennata di richieste del 30%

In piena crisi cagionata dalla pandemia Covid-19 con le banche che tardano a concedere i prestiti garantiti dallo Stato, con il bonus da 600 euro che non è ancora arrivato sul conto corrente di molte ...

"Il porto di Gioia Tauro ha registrato una spiccata crescita dei traffici, nonostante la crisi mondiale, generata dalla pandemia da Covid-19. Nei primi quattro mesi dell’anno, sono stati movimentati 1 ...In piena crisi cagionata dalla pandemia Covid-19 con le banche che tardano a concedere i prestiti garantiti dallo Stato, con il bonus da 600 euro che non è ancora arrivato sul conto corrente di molte ...