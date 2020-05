Bonus baby sitter raddoppia | fino a 1 200 euro | anche per i centri estivi

(Di martedì 5 maggio 2020)ilnoi giorni di congedo speciale al 50%. Sono tante le novità per la famiglia attese nel nuovo decreto che il governo dovrebbe varare nei prossimi giorni. Cosa prevede la bozza del nuovo decreto Stando alla bozza del nuovo decreto,no i giorni di congedo speciale al 50% (da 15 a 30 in totale) che si potranno chiederea fine settembre.il, che passa così da 600 a 1200(per medici e sanitari impegnati nella lotta al Covid-19, l’aumento è dai 1000 già previsti ai 2000). In vista dell’estata c’èuna novità importante: ilpotrà essere usatoper coprire le spese di iscrizione ai. Per le famiglie con redditia 36 mila, oltre alci saràuna nuova ...

Mov5Stelle : Alla data del 27 aprile sono pervenute all’Inps oltre 78 mila domande di bonus baby sitting e ne sono stati già ero… - PaolaPisano_Min : Il decreto #CuraItalia mette a disposizione dei cittadini numerose misure di sostegno al reddito, dalle indennità p… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus #governo lavora a decreto, raddoppia bonus baby sitter. Per autonomi fino a mille euro #ANSA - Rossonera_21 : @FraPolll2 Io mi sono rifiutata di chiedere il bonus baby sitter per pagare la nonna. Ma dai..... - Angela55911883 : Ma ti pare??? Noi .. è meglio restino a casa. Però stiamo riflettendo sul bonus baby Sitter. Intanto i genitori a l… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus baby

Il bonus di maggio per gli autonomi sarà esteso fino a 1000 euro per coloro che hanno fatturato il 33% in meno del 2019. Il bonus erogato agli autonomi per il mese di maggio potrà raggiungere i 1000 e ...Conto alla rovescia per il nuovo Decreto Aprile, oramai divenuto il nuovo Decreto Maggio, il terzo provvedimento economico, dopo il Cura Italia e il decreto Liquidità, che dovrà confermare bonus e aiu ...