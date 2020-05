Bonus 500 euro biciclette, come fare la domanda e cosa posso comprare: i requisiti e come funziona la card (Di martedì 5 maggio 2020) Pochi giorni fa avevamo parlato di un Bonus di 200 euro per l’acquisto di biciclette e monopattini, un sostegno economico per quelle persone intenzionate a comprare questi mezzi per poi utilizzarle durante la fase 2, periodo in cui i mezzi pubblici dovranno rispettare delle normative di sicurezza molto stringenti e in cui ci potrebbero essere molte automobili in giro. Oggi, però, Paola De Micheli ha annunciato che il Bonus verrà aumentato fino a 500 euro. Il Ministro dei Trasporti si è espressa in questo modo in un’intervista concessa a Repubblica: “Per le biciclette è previsto fino a un massimo di 500 euro, ma non verrà calcolato per soglie di reddito“. Si dovrebbe trattare di un “rimborso dopo l’acquisto” ma non si sa ancora se spetterà a tutti i cittadini o soltanto a quelli che risiedono in Comuni ... Leggi su oasport Dal bonus autonomi ai 500 euro per l'acquisto di bici e monopattini : le novità in arrivo a maggio

Bonus tiroide 2020 : 500 euro ed esenzione ticket - come richiederlo

Coronavirus, De Luca in diretta: “La Campania ora può ripartire, ecco i soldi dei bonus”

“Davvero la Campania va verso la ripresa, seguendo la nostra linea che ha prodotto risultati importanti. Occorre andare avanti con ordine, riavviare tutte le attività possibili, con la giusta cautela ...

