Bologna | muore per Coronavirus | una conoscente le ruba 10mila euro

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 5 maggio 2020) Il fatto è accaduto ad Anzola Emilia, nel bolognese. Secondo quanto riportato dall’Ansa, una donna di 31 anni ha prelevato 10.000dal conto corrente di una, morta nelle scorse settimane a causa del, per saldare un vecchio debito. La donna avrebbeto i soldi per saldare vecchi debiti La vittima, una pensionata di 71 anni, era deceduta da qualche settimana all’Ospedale Maggiore di. Nello stesso ospedale erano ricoverati anche i familiari dell’anziana, anch’essi contagiati dal virus. Forse proprio rassicurata dal fatto di poter agire indisturbata grazie all’assenza dei parenti, la donna sarebbe riuscita are bancomat e pin: ha così effettuato due bonifici bancari, eseguiti per via telematica, con i quali è riuscita a saldare un vecchio debito di 10.000che aveva contratto con un ...