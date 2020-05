Bologna, Barrow: «Il primo gol che segnerò sarà per Bergamo» (Di martedì 5 maggio 2020) Musa Barrow, attaccante del Bologna, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per analizzare il momento Musa Barrow, attaccante del Bologna, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per analizzare il momento che sta attraversando la città di Bergamo: «Il primo gol sarà per Bergamo, ho perso tanti amici in questi mesi, tante persone che mi hanno aiutato. Nelle giovanili ho segnato tanto, ho giocato anche da esterno ed è andata molto bene. L’importante è lavorare bene. Ripresa? Sì, ma solo in sicurezza. In Gambia diciamo che il calcio ha il potere di salvarti la vita». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Bologna - Barrow commovente : “Il mio primo gol - quando riprenderemo a giocare - sarà dedicato a Bergamo”

Bologna - Barrow : «Siamo forti - l’Europa è possibile. Mihajlovic è incredibile»

Bologna - tutto su Barrow : Mihajlovic lo promuoverà come numero 9 (Di martedì 5 maggio 2020) Musa, attaccante del, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per analizzare il momento Musa, attaccante del, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per analizzare il momento che sta attraversando la città di: «Ilgol sarà per, ho perso tanti amici in questi mesi, tante persone che mi hanno aiutato. Nelle giovanili ho segnato tanto, ho giocato anche da esterno ed è andata molto bene. L’importante è lavorare bene. Ripresa? Sì, ma solo in sicurezza. In Gambia diciamo che il calcio ha il potere di salvarti la vita». Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Bologna, #Barrow: 'A Bergamo ho perso amici, segnerò per loro' - TuttoBolognaWeb : Bologna senti Barrow: 'Possiamo fare come l'Atalanta. Mihajlovic? Uomo incredibile' - - ClaraBfc : RT @DiMarzio: #Bologna, #Barrow: 'A Bergamo ho perso amici, segnerò per loro' - Fantacalcio : Bologna, Barrow: 'Giusto ricominciare. Possiamo arrivare in Europa' - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Bologna, #Barrow: 'A Bergamo ho perso amici, segnerò per loro' -