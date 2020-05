infoitinterno : Coronavirus in Lombardia, dall'Istat un bollettino di guerra - magicaGrmente22 : Coronavirus in Lombardia, dall'Istat un bollettino di guerra - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino nazionale: il centro dei contagi tra Lombardia, Piemonte ed Emilia - infoitinterno : Coronavirus, bollettino Lombardia: 577 casi in più e 63 morti. A Milano 48 nuovi positivi - infoitinterno : LOMBARDIA BOLLETTINO 4 MAGGIO/ Diretta video conferenza stampa: +577 casi e 63 morti -

Coronavirus, torna a salire il numero dei morti: una strage lombarda

Milano, 5 maggio 2020 - Sale a 78.105 il numero di positivi al Coronavirus in Lombardia con un incremento di 577 contagi a fronte di 7.978 nuovi tamponi processati. Una crescita maggiore rispetto ai ...

Bollettino Lombardia, conferenza stampa/ Diretta video, dati coronavirus 5 maggio

La fase 2 è cominciata ma i numeri della Lombardia ancora non riflettono un “rischio ridotto” per il contagio da coronavirus: il bollettino aggiornato ieri dalla Regione vede ancora 63 morti, +577 con ...

