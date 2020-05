Bollettino, Coronavirus: i dati ufficiali del 5 maggio 2020 (Di martedì 5 maggio 2020) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus odierno: sono 213.01 i contagi totali Come di consueto, il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha comunicato il Bollettino Coronavirus odierno. Dai dati ufficiali, risultano 98.467 (-1.513) casi attualmente positivi. Il numero totale dei casi da inizio epidemia raggiunge quota 213.013 con l’incremento di +1.075. Purtroppo, si registrano complessivamente 29.315 deceduti con 236 vittime nella giornata odierna. Nelle ultime 24 ore sono da considerarsi guarite 2.352 persone per un totale di 85.231. Si conferma la diminuzione dei ricoveri: –53 i pazienti in terapia intensiva, – 533 i pazienti ricoverati con sintomi. Le persone che si trovano in terapia intensiva, in tutta Italia, al momento ... Leggi su zon Coronavirus - il bollettino del 5 maggio – I casi “positivi” ancora in forte calo

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA/ Video conferenza stampa : +39 morti - +100 casi

