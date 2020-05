Bollettino coronavirus 5 maggio 2020 (Di martedì 5 maggio 2020) Secondo il Bollettino del 5 maggio 2020 emanato dalla Protezione Civile, oggi sono stati registrati 1.075 nuovi casi di coronavirus in Italia - l’incremento più basso dei nuovi positivi dallo scorso 10 marzo - per un totale di 213.013 casi dall’inizio dell’emergenza. Rispetto alla giornata di ieri, invece, i deceduti aumentano di 236 unità per un totale di 29.315 morti dall’inizio della pandemia. Ancora giù i ricoverati in terapia intensiva, che oggi sono 1.427, 52 in meno rispetto alla giornata di lunedì. I guariti aumentano di 2.352 unità e sono ad oggi 85.231. Lombardia: 500 nuovi contagi, 95 i mortiIn Lombardia sono 500 i nuovi casi giornalieri, circa la metà dei contagi nazionali, per un totale di 78.605. I morti salgono in totale a 14.389 con un aumento di 95 decessi rispetto al giorno prima. Secondo i dati resi ... Leggi su blogo Bollettino Veneto - diretta conferenza stampa/ Video Zaia dati coronavirus 6 maggio

Coronavirus in Campania - bollettino del 5 maggio : 14 positivi su 3.480 tamponi

