BMW Italia - Estesa la validità di garanzie e manutenzioni programmate (Di martedì 5 maggio 2020) I concessionari del gruppo BMW riprendono le attività di vendita e assistenza ai clienti. Le sedi della Casa adotteranno tutte le misure di sicurezza necessarie secondo le normative a tutela della salute contro il coronavirus.Proroghe per garanzie e manutenzione. Allatto pratico, oltre alla gestione degli spazi e alla sanificazione degli ambienti, le sedi BMW e Mini offrono ai loro clienti unestensione fino al 31 luglio 2020 dei termini di garanzia per le vetture con scadenza prevista nei mesi del lockdown: marzo, aprile e anche maggio. La proroga è prevista sia per la garanzia legale di 24 mesi sia per la Best4 sul gruppo powertrain. Analogamente, sarà possibile entro tale data effettuare anche tutti gli interventi di manutenzione programmata (Service Inclusive) che non è stato possibile svolgere durante il periodo di validità contrattuale.

