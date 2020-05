Biogem, mille tamponi nel weekend: si viaggia al ritmo di 300 al giorno (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – Un ulteriore passo avanti di Biogem di Ariano Irpino nella lotta al virus. Nella piena consapevolezza che proprio in questa nuova fase è necessario intensificare il monitoraggio su più larga scala, Biogem – che aveva dato disponibilità all’analisi di 150 tamponi, che ha poi elevato il numero a 250 – compiendo un doveroso sforzo estremo ha comunicato alla Regione la disponibilità a raggiungere come quota massima l’analisi di 300 tamponi pro die. Il limite è determinato dal fatto che – non disponendo Biogem di apparecchiature automatizzate, non necessarie nelle sue normali attività di ricerca – l’attività di analisi è affidata interamente all’impegno e alla competenza del personale che sta dimostrando ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – Un ulteriore passo avanti didi Ariano Irpino nella lotta al virus. Nella piena consapevolezza che proprio in questa nuova fase è necessario intensificare il monitoraggio su più larga scala,– che aveva dato disponibilità all’analisi di 150, che ha poi elevato il numero a 250 – compiendo un doveroso sforzo estremo ha comunicato alla Regione la disponibilità a raggiungere come quota massima l’analisi di 300pro die. Il limite è determinato dal fatto che – non disponendodi apparecchiature automatizzate, non necessarie nelle sue normali attività di ricerca – l’attività di analisi è affidata interamente all’impegno e alla competenza del personale che sta dimostrando ...

