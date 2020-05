Bianca Guaccero, la foto d’annata sul lungomare incanta Instagram (Di martedì 5 maggio 2020) Bianca Guaccero – che, come rivelato da TvBlog, sarebbe stata confermata da Viale Mazzini alla conduzione di Detto Fatto anche per la prossima stagione – ha pubblicato su Instagram una foto d’annata che ha incantato tutti. Lo scatto ritrae la conduttrice giovanissima nella sua Puglia, per la precisione sul lungomare di Giovinazzo. Seduta e con la schiena appoggiata a una barca dai colori sgargianti in quel momento in secca, la Guaccero, che all’epoca aveva 14 anni, appare con lo sguardo intenso e gli inconfondibili capelli corvini sciolti che le accarezzano le spalle. La foto, che risale alla metà degli anni ’90, è stata accolta con tantissimi like e commenti. C’è chi ha riconosciuto subito la località – situata a poco più di 10 km da Bitonto, centro urbano del barese e città natale della ... Leggi su dilei Detto Fatto - Jonathan a Bianca Guaccero confessa : “Succedono tutte a me”

