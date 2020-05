Benvenuti nel nuovo sito di Sky TG24 (Di martedì 5 maggio 2020) Rifare un sito non è mai solo rifare un sito. Specie in una situazione come quella attuale, ma se siete qui è perché l’informazione di SkyTG24 vi interessa, vi attira, vi convince oppure no, ma non vi lascia indifferenti. Eccoci allora: quello che state leggendo è il nuovo SkyTG24.it: una nuova veste grafica, un’esperienza dell’utente più completa, più veloce, più chiara, più coinvolgente. Abbiamo cambiato il vestito, ma a indossarlo siamo sempre noi. È stato fatto tutto in smart working: in questi giorni di lockdown il lavoro per il restyling non si è mai fermato, è continuato a casa di sviluppatori, product manager, ingegneri, designer, giornalisti. E adesso eccolo. Eccoci. Con una consapevolezza in più: nel corso dell’ultimo anno, l’informazione web di SkyTG24 ... Leggi su tg24.sky Facebook - al via le videoconferenze : benvenuti nelle Messenger Rooms

Questo non è il sito di un canale televisivo, ma una testata digitale che ha la stessa identità della sua versione televisiva, oltre alle specificità del mezzo. Da qui siamo partiti. E quello che ora ...

Benedetto Di Stefano: “le battaglie della vita sono come il poker, devi affrontarle”

Benedetto Di Stefano, 29 anni, palermitano, si è trasferito in provincia di Perugia qualcosa come 17 anni fa. Da 12 anni è fidanzato con Celeste, la ragazza che divide con lui tutti gli aspetti della ...

