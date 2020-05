Beni in vendita per 40 milioni di euro, l’annuncio del sindaco Festa (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Beni comunali in vendita per circa 40 milioni di euro. E’ l’annuncio fatto dal sindaco Gianluca Festa nel giorno dell’inizio della “fase 2” dell’emergenza Covid-19. Il primo cittadino – nella consueta diretta Facebook del lunedì – ha annunciato altri 100mila euro già pronti per l’erogazione degli aiuti alimentari contro l’emergenza sociale. L’amministrazione del comune capoluogo serra i ranghi sugli atti propedeutici all’approvazione del Bilancio di previsione e stanzia nuove risorse per gli ultimi. Nella diretta fiume Festa analizza in maniera positiva la prima giornata delle riaperture in città: “Non ho ricevuto segnalazioni su particolari criticità, siamo stati responsabili”. La messa in vendita dei Beni apre le porte del ... Leggi su anteprima24 Coronavirus Usa - stretta sui supermercati : stop a vendita beni secondari

Coronavirus - negli Usa l’epidemia scatena la vendita di armi. Per i lobbisti sono beni essenziali : “Diritto di proteggersi viene da Dio”

Amazon sospende la vendita di beni non essenziali in Italia (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Icomunali inper circa 40di. E’ l’annuncio fatto dalGianlucanel giorno dell’inizio della “fase 2” dell’emergenza Covid-19. Il primo cittadino – nella consueta diretta Facebook del lunedì – ha annunciato altri 100milagià pronti per l’erogazione degli aiuti alimentari contro l’emergenza sociale. L’amministrazione del comune capoluogo serra i ranghi sugli atti propedeutici all’approvazione del Bilancio di previsione e stanzia nuove risorse per gli ultimi. Nella diretta fiumeanalizza in maniera positiva la prima giornata delle riaperture in città: “Non ho ricevuto segnalazioni su particolari criticità, siamo stati responsabili”. La messa indeiapre le porte del ...

wam_the : Avellino, Festa: 40 milioni dai beni che venderemo, accelerata su Tunnel e piazza Castello - ottopagine : 'Conti a posto in 4 anni, vendita beni per 40 milioni' #Avellino - Mistrall59 : @BelpietroTweet Le aziende fanno investimenti per convertire la produzione e poi si impone il prezzo di vendita. La… - AntonellaCrima2 : RT @Terramia_1926: @AntonellaCrima2 @ddojefrittur da premettere che non ho osservato alcun periodo di quarantena avendo sempre lavorato poi… - Terramia_1926 : @AntonellaCrima2 @ddojefrittur da premettere che non ho osservato alcun periodo di quarantena avendo sempre lavorat… -

Ultime Notizie dalla rete : Beni vendita "Conti a posto in 4 anni, vendita beni per 40 milioni" Ottopagine Non solo 'spesa sospesa', la solidarietà di Lidl Italia

Roma, 5 mag. - (Adnkronos) - Lidl Italia, catena di supermercati con oltre 650 punti vendita su tutto il territorio nazionale, dopo la donazione effettuata nel mese di marzo di 500mila euro equamente ...

Effetto Covid sul mattone, si teme un calo del 10%

LUCCA. Effetto Covid sul mattone, si teme un ulteriore calo dei prezzi. Il 2019 secondo i dati dell’Omi si è chiuso con un lieve ribasso dei valori immobiliari di Lucca. Un segno meno (di circa 50 eur ...

Roma, 5 mag. - (Adnkronos) - Lidl Italia, catena di supermercati con oltre 650 punti vendita su tutto il territorio nazionale, dopo la donazione effettuata nel mese di marzo di 500mila euro equamente ...LUCCA. Effetto Covid sul mattone, si teme un ulteriore calo dei prezzi. Il 2019 secondo i dati dell’Omi si è chiuso con un lieve ribasso dei valori immobiliari di Lucca. Un segno meno (di circa 50 eur ...