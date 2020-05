Benatia e la Roma: «Vicino al ritorno, ci sarei andato a piedi» (Di martedì 5 maggio 2020) Medhi Benatia è stato Vicino al ritorno alla Roma, lo scorso gennaio. La conferma arriva dallo stesso difensore «Abbiamo cercato di riportarlo a Roma lo scorso anno, prima che andasse a giocare in Qatar. Gli voglio bene» ha rivelato a Sky Sport Federico Balzaretti. Un retroscena di calciomercato su Medhi Benatia, confermato dallo stesso difensore. LEGGI QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI DI Benatia «E’ vero, sarei tornato a piedi alla Roma. Purtroppo non si è potuto fare, ma quando ho visto che non avevo spazio alla Juve e ho visto che l’avventura alla Juve era finita erano due le opzioni: o andare in Qatar per la mia famiglia o tornare a Roma. Massara e Balzaretti hanno cercato di chiudere l’affare, ma purtroppo non è stato possibile e adesso sono in Qatar». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Pjanic e la difesa della Roma : «Castan Benatia? Che coppia - stavo tranquillo»

Lo sfogo dell'ex romanista Benatia : "Il campionato? Ma per favore..."

Benatia : «Progetto Roma? Troppe cessioni negli ultimi anni» (Di martedì 5 maggio 2020) Medhiè statoalalla, lo scorso gennaio. La conferma arriva dallo stesso difensore «Abbiamo cercato di riportarlo alo scorso anno, prima che andasse a giocare in Qatar. Gli voglio bene» ha rivelato a Sky Sport Federico Balzaretti. Un retroscena di calciomercato su Medhi, confermato dallo stesso difensore. LEGGI QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI DI«E’ vero,tornato aalla. Purtroppo non si è potuto fare, ma quando ho visto che non avevo spazio alla Juve e ho visto che l’avventura alla Juve era finita erano due le opzioni: o andare in Qatar per la mia famiglia o tornare a. Massara e Balzaretti hanno cercato di chiudere l’affare, ma purtroppo non è stato possibile e adesso sono in Qatar». Leggi su Calcionews24.com

edicolasportiva : Benatia al veleno: 'Tradito da Allegri alla Juve, Guidolin il tecnico che mi ha dato di più' - Mediagol : #Juventus, Benatia al veleno: 'Allegri mi ha tradito, il gol di Koulibaly è stato determinante'… - romaforever_it : Benatia: 'Potevo tornare a Roma, ci sarei andato a piedi' - sportli26181512 : Benatia: 'Tradito da Allegri. Anno scorso sarei potuto tornare alla Roma': Il difensore si è raccontato in diretta… - CalcioPillole : #Benatia: “Il gol di Koulibaly in Juve-Napoli del 2018 è stato un momento bruttissimo per me. Avevo fatto difesa da… -