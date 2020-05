Benatia confessa | ”Dopo il goal di Koulibaly non ho dormito per tre notti”

Ultime Notizie dalla rete : Benatia confessa

Così il centrocampista bianconero in diretta Instagram con l'ex compagno: "Ero scioccato e preoccupato per la mia famiglia. Mi chiedo cosa succederà al calcio e alla vita di tutti i giorni..." TORINO ..."Sinceramente e' stata dura. Quando ero positivo non potevo neanche uscire a fare la spesa e poi quando ho ricominciato ero in psicosi". Blaise Matuidi si confessa in diretta con l'ex compagno di squa ...