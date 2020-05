Beautiful anticipazioni | 5 cose che vedremo a maggio 2020 nelle puntate italiane

(Di martedì 5 maggio 2020): cosa succede aMentre in America il set diè chiuso da mesi e CBS è costretta a mandare in onda le repliche della soap opera, la situazione italiana è decisamente migliore. Complice il divario di circa un anno, nel nostro paese non ci sono problemi con le … L'articolo: 5cheproviene da Gossip e Tv.

Mentre in America il set di Beautiful è chiuso da mesi e CBS è costretta a mandare in onda le repliche della soap opera, la situazione italiana è decisamente migliore. Complice il divario di circa un ...Nuova settimana di programmazione per le mini puntate di Beautiful come sempre nel pomeriggio di Canale 5. Vi ricordiamo che la soap americana negli States é attualmente ferma con la registrazione di ...