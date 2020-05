Bce, la replica alla Consulta tedesca: “Resta l’impegno a fare qualunque cosa necessaria. Corte Ue ha stabilito che agiamo nel mandato” (Di martedì 5 maggio 2020) Resta l’impegno “a fare qualunque cosa necessaria” e si ricorda la pronuncia della Corte di giustizia Ue che ha stabilito che il Quantitative easing rientra nel mandato. Per ora si limita a questo la risposta della Banca centrale europea alla sentenza emessa oggi dalla Corte costituzionale tedesca. Un messaggio ai mercati, per evitare almeno nell’immediato nuove tensioni sui titoli di Stato, ma anche il riferimento alla pronuncia dei giudici lussemburghesi che – su ricorso proprio dei giudici tedeschi che chiedevano chiarimenti – nel 2018 diede ragione alla Bce. La Banca centrale europea “prende nota del giudizio di oggi della Corte costituzionale federale tedesca sul Pspp” e “rimane pienamente impegnata a fare qualunque cosa necessaria, nel suo mandato per garantire che l‘inflazione salga a livelli coerenti con il suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 maggio 2020) Resta l’impegno “a” e si ricorda la pronuncia della Corte di giustizia Ue che ha stabilito che il Quantitative easing rientra nel mandato. Per ora si limita a questo la risposta della Banca centrale europeasentenza emessa oggi dCorte costituzionale. Un messaggio ai mercati, per evitare almeno nell’immediato nuove tensioni sui titoli di Stato, ma anche il riferimentopronuncia dei giudici lussemburghesi che – su ricorso proprio dei giudici tedeschi che chiedevano chiarimenti – nel 2018 diede ragioneBce. La Banca centrale europea “prende nota del giudizio di oggi della Corte costituzionale federalesul Pspp” e “rimane pienamente impegnata a, nel suo mandato per garantire che l‘inflazione salga a livelli coerenti con il suo ...

