Battipaglia | mistero attorno ad un furto in un’azienda agricola

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Sono i carabinieri della compagnia diguidati dal comandante Vitoantonio Sisto ad indagare su unavvenuto all’interno dell’aziendaCerino in località Serroni a. I carabinieri stanno cercando di capire quali erano le reali intenzioni di alcuni soggetti che si sono introdotti all’interno dell’aziendae si sono allontanati dopo aver rovistato portando via solo il monitor di un pc. I militari escludono che l’obiettivo fosse manomettere il sistema di videosorveglianza mentre seguono anche la pista della ricerca di sostanza stupefacente. L’azienda è infatti autorizzata alla produzione di marijuana a scopo terapeutico. L’arrivo di una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri ha messo in fuga i ladri. I carabinieri stanno ...