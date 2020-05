Barletta, Gaia Maria nasce in strada davanti al portone di casa: “Il nostro simbolo della ripresa” (Di martedì 5 maggio 2020) Barletta, davanti al portone di casa, mamma Marta, 43 anni, stamattina ha avuto il suo secondo figlio, una bambina. La donna non ha fatto in tempo neppure a salire in macchina per andare in ospedale che ha partorito tra le auto parcheggiate. Gaia Maria “è il nostro simbolo della ripresa”, racconta. Poco prima delle 8 di, lunedì 4 maggio, è nata la piccola Gaia Maria. Una bella bambina, 3800 grammi per 53 centimetri, che è nata in strada, davanti al portone di casa dei suoi genitori. La sua mamma non ha fatto in tempo a raggiungere l’ospedale per partorire. Teatro di questa storia “simbolo della ripresa” – così mamma Marta ha commentato quanto le è accaduto – è la città di Barletta, in Puglia. Mamma Marta, quarantatreenne alla sua seconda gravidanza, non ha fatto in tempo neppure a salire in ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 5 maggio 2020)aldi, mamma Marta, 43 anni, stamattina ha avuto il suo secondo figlio, una bambina. La donna non ha fatto in tempo neppure a salire in macchina per andare in ospedale che ha partorito tra le auto parcheggiate.“è ilripresa”, racconta. Poco prima delle 8 di, lunedì 4 maggio, è nata la piccola. Una bella bambina, 3800 grammi per 53 centimetri, che è nata inaldidei suoi genitori. La sua mamma non ha fatto in tempo a raggiungere l’ospedale per partorire. Teatro di questa storia “ripresa” – così mamma Marta ha commentato quanto le è accaduto – è la città di, in Puglia. Mamma Marta, quarantatreenne alla sua seconda gravidanza, non ha fatto in tempo neppure a salire in ...

