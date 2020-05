Barça, nuova offerta all'Inter per Lautaro: 80 milioni e una contropartita. Fissato l'ultimatum: il punto (Di martedì 5 maggio 2020) Il Barcellona non molla Lautaro Martinez e l’Inter dovrà prendere una decisione entro i prossimi dieci giorni. È questo, secondo quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport, lo stretto limite temporale imposto dal club blaugrana per la conclusione della trattativa per l’attaccante argentino: l'ultimatum, insomma, è fissato intorno a metà maggio. #Lautaro, il #Barcellona ci prova: l'offerta è 80 milioni. Ma all'Inter non bastano https://t.co/nQCDVK5sTR — LaGazzettadelloSport (@Gazzetta it) May... Leggi su 90min (Di martedì 5 maggio 2020) Il Barcellona non mollaMartinez e l’dovrà prendere una decisione entro i prossimi dieci giorni. È questo, secondo quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport, lo stretto limite temporale imposto dal club blaugrana per la conclusione della trattativa per l’attaccante argentino: l'ultimatum, insomma, è fissato intorno a metà maggio. #, il #Barcellona ci prova: l'è 80. Ma all'non bastano https://t.co/nQCDVK5sTR — LaGazzettadelloSport (@Gazzetta it) May...

matteosalvinimi : #Salvini: Se un supermercato è in grado di garantire la sicurezza, perché non possono entrare in due in un bar, da… - borghi_claudio : @alessandrogn Si, Terenzio Cavour detto 'Pinocchio' dagli amici, noto mentitore di Asti, era famoso perchè quando a… - ComuneMI : Il Comune chiama creativi e designer a proporre idee e progetti per ripensare gli spazi di bar, ristoranti e uffici… - news_modena : Ricominciamo con l'asporto, la sfida dei bar - terryk953 : RT @dny75: ??????La 'coach' di Greta e` una operativa di Soros e Bill Gates -

Ultime Notizie dalla rete : Barça nuova Bellanova, aprire prima possibile ristoranti e bar - Istituzioni Agenzia ANSA Cagliari riparte: in fila davanti ai bar, più auto in giro e surf al Poetto

Prove di normalità anche a Cagliari, dove - come nel resto d'Italia - è ufficialmente cominciata la fase 2. Fin dal mattino il traffico di auto in città è aumentato anche se - spiegano gli addetti ai ...

Coronavirus Fase 2: dall’apericena al take away, Milano prova a reinventarsi

Caffè per strada e cibi d’asporto, ma per ora poche file. I ristoratori: è l’anno zero, speriamo di aprire a giugno MILANO. Per gli apericena, connubio assai milanese tra drink e food, ci vorrà ancora ...

Prove di normalità anche a Cagliari, dove - come nel resto d'Italia - è ufficialmente cominciata la fase 2. Fin dal mattino il traffico di auto in città è aumentato anche se - spiegano gli addetti ai ...Caffè per strada e cibi d’asporto, ma per ora poche file. I ristoratori: è l’anno zero, speriamo di aprire a giugno MILANO. Per gli apericena, connubio assai milanese tra drink e food, ci vorrà ancora ...