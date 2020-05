Azzolina “Lavoriamo per riaprire le aule a settembre” (Di martedì 5 maggio 2020) “La scuola non si è mai fermata, nonostante l’emergenza Covid, e stiamo lavorando per farla ripartire di presenza a settembre, sicura ed efficiente”. Così il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina su Facebook. “Centreremo questo obiettivo anche grazie al Piano Scuola che avvia dopo anni di attesa il progetto per portare la banda ultralarga in tutte le scuole, a partire da quelle del primo e secondo ciclo. Si tratta di un investimento di 400 milioni e 430 mila euro, pari a circa il doppio rispetto ai 200 milioni precedentemente previsti”, aggiunge il ministro dell’Istruzione. (ITALPRESS). L’articolo Azzolina “Lavoriamo per riaprire le aule a settembre” proviene da Italpress. Azzolina “Lavoriamo per riaprire le aule a settembre” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta Scuola - Azzolina : “Lavoriamo per fare ripartire le lezioni a settembre” (Di martedì 5 maggio 2020) “La scuola non si è mai fermata, nonostante l’emergenza Covid, e stiamo lavorando per farla ripartire di presenza a settembre, sicura ed efficiente”. Così il ministro dell’Istruzione Luciasu Facebook. “Centreremo questo obiettivo anche grazie al Piano Scuola che avvia dopo anni di attesa il progetto per portare la banda ultralarga in tutte le scuole, a partire da quelle del primo e secondo ciclo. Si tratta di un investimento di 400 milioni e 430 mila euro, pari a circa il doppio rispetto ai 200 milioni precedentemente previsti”, aggiunge il ministro dell’Istruzione. (ITALPRESS). L’articolo“Lavoriamo perlea settembre” proviene da Italpress.“Lavoriamo perlea settembre” su Il Corriere della Città.

