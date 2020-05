Avvocati e Fase 2: il vademecum del COA di Milano per gli studi legali (Di martedì 5 maggio 2020) di Lucia Izzo - La macchina della giustizia non si è mai completamente fermata, nonostante il generalizzato "lockdown" provocato dall'emergenza Coronavirus e le diverse misure messe in atto dall'esecutivo per contenere i contagi. Tali restrizioni hanno inciso, non solo, sulle attività relative agli uffici giudiziari e sulle modalità di svolgimento delle udienze e delle varie fasi dei giudizi, ma soprattutto sul lavoro degli Avvocati. Nei prossimi mesi spetterà ai capi degli uffici giudiziari adottare le misure ritenute necessarie e ciò non trova l'approvazione di tutti i professionisti, poiché molti hanno paventato i rischi di una mancanza di uniformità sul territorio nazionale (v. anche Giovani Avvocati: "Necessaria una vera Fase 2 per la giustizia"). Indicazioni precauzionaliAttività pro... Leggi su studiocataldi Avvocati e Fase 2 : il vademecun del COA di Milano per gli studi legali

Giovani avvocati : "Necessaria una vera fase 2 per la giustizia"

Coronavirus - processi da remoto per fase. Ma avvocati e Garante privacy frenano (Di martedì 5 maggio 2020) di Lucia Izzo - La macchina della giustizia non si è mai completamente fermata, nonostante il generalizzato "lockdown" provocato dall'emergenza Coronavirus e le diverse misure messe in atto dall'esecutivo per contenere i contagi. Tali restrizioni hanno inciso, non solo, sulle attività relative agli uffici giudiziari e sulle modalità di svolgimento delle udienze e delle varie fasi dei giudizi, ma soprattutto sul lavoro degli. Nei prossimi mesi spetterà ai capi degli uffici giudiziari adottare le misure ritenute necessarie e ciò non trova l'approvazione di tutti i professionisti, poiché molti hanno paventato i rischi di una mancanza di uniformità sul territorio nazionale (v. anche Giovani: "Necessaria una vera2 per la giustizia"). Indicazioni precauzionaliAttività pro...

StudioCataldi : Avvocati e Fase 2: il vademecum del COA di Milano per gli studi legali: di Lucia Izzo - La… - AvvCanu : Avvocati e Fase 2: il vademecun del COA di Milano per gli studi legali - StudioCataldi : Avvocati e Fase 2: il vademecun del COA di Milano per gli studi legali: di Lucia Izzo - La… - StudioCataldi : Avvocati e Fase 2: il vademecun del COA di Milano per gli studi legali: di Lucia Izzo - La… - StudioAvvConte : Arrivano le udienze da remoto: nel processo amministrativo al via la fase 'quattro' dell'emergenza.… -

Ultime Notizie dalla rete : Avvocati Fase Bari, i giovani avvocati: «Per la Fase 2 nella Giustizia regole uguali per tutti gli uffici» La Gazzetta del Mezzogiorno Avvocati e Fase 2: il vademecun del COA di Milano per gli studi legali

Il COA meneghino prende le mosse da quanto previsto dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 che, in ordine alle attività professionali, ha raccomandato che sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro ag ...

Fase 2 coronavirus, parchi e giardini chiusi. Bari Eco City: “Mesi senza manutenzione. Riaprire per il bene di tutti”

La Fase 2 dell’emergenza coronavirus, secondo le intenzioni del Governo, prevede in questa graduale ripresa delle attività economiche, anche la riapertura di parchi e giardini pubblici, sebbene con ac ...

Il COA meneghino prende le mosse da quanto previsto dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 che, in ordine alle attività professionali, ha raccomandato che sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro ag ...La Fase 2 dell’emergenza coronavirus, secondo le intenzioni del Governo, prevede in questa graduale ripresa delle attività economiche, anche la riapertura di parchi e giardini pubblici, sebbene con ac ...