Autostrade condannata a risarcire 11 residenti di Ripoli con 1 milione e mezzo: “Lavori per la variante di valico riattivarono la frana” (Di martedì 5 maggio 2020) Gli scavi una delle gallerie della Variante di Valico, il tracciato alternativo dell’A1 tra Bologna e Firenze, inaugurato nel 2015, hanno riattivato una frana che ha provocato danni alle abitazioni dei residenti. Lo stabilisce una sentenza del tribunale civile di Bologna condannando Autostrade a risarcire con circa un milione e mezzo un gruppo di abitanti nella frazione di Ripoli con le proprietà sopra al tunnel ‘Val di Sambrò. E’ “un importante riconoscimento della responsabilità per colpa – commentano gli avvocati Filomena Fasciano e Marco Fina, che hanno assistito i residenti – rappresenta della società Autostrade per l’Italia SpA, specie sotto il profilo dell’imprudenza”, per il giudice nella scelta “di collocare il tracciato delle gallerie all’interno di un’area caratterizzata dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 maggio 2020) Gli scavi una delle gallerie della Variante di Valico, il tracciato alternativo dell’A1 tra Bologna e Firenze, inaugurato nel 2015, hanno riattivato una frana che ha provocato danni alle abitazioni dei. Lo stabilisce una sentenza del tribunale civile di Bologna condannandocon circa unun gruppo di abitanti nella frazione dicon le proprietà sopra al tunnel ‘Val di Sambrò. E’ “un importante riconoscimento della responsabilità per colpa – commentano gli avvocati Filomena Fasciano e Marco Fina, che hanno assistito i– rappresenta della societàper l’Italia SpA, specie sotto il profilo dell’imprudenza”, per il giudice nella scelta “di collocare il tracciato delle gallerie all’interno di un’area caratterizzata dalla ...

