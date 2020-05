Atletica, Alex Schwazer potrà tornare nel 2024: il Tribunale Svizzero respinge la richiesta di “sconto della pena” (Di martedì 5 maggio 2020) Nessuno sconto della pena per Alex Schwazer. Oggi il Tribunale Federale Svizzero ha respinto la richiesta di annullamento della squalifica di otto anni che era stata inflitta al marciatore italiana per essere risultato positivo al testosterone il 1° gennaio 2016. Il Campione Olimpico della 50 km a Pechino 2008 si era già visto respingere la sua richiesta dal Tas e oggi è arrivata la conferma anche da questo organo: l’altoatesino potrà tornare a gareggiare soltanto nel 2024, quando avrà già 39 anni. Il sogno di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo, rinviate al prossimo anno, svanisce così definitivamente e ora dovrà puntare sui Giochi di Parigi 2024 anche se a questo punto è difficile pensare a un rientro. La sentenza è del 17 marzo come ha svelato il quotidiano ticinese “La Regione” ed è stata ... Leggi su oasport (Di martedì 5 maggio 2020) Nessuno sconto della pena per. Oggi ilFederaleha respinto la richiesta di annullamento della squalifica di otto anni che era stata inflitta al marciatore italiana per essere risultato positivo al testosterone il 1° gennaio 2016. Il Campione Olimpico della 50 km a Pechino 2008 si era già vistore la sua richiesta dal Tas e oggi è arrivata la conferma anche da questo organo: l’altoatesino potràa gareggiare soltanto nel, quando avrà già 39 anni. Il sogno di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo, rinviate al prossimo anno, svanisce così definitivamente e ora dovrà puntare sui Giochi di Parigianche se a questo punto è difficile pensare a un rientro. La sentenza è del 17 marzo come ha svelato il quotidiano ticinese “La Regione” ed è stata ...

