Ascolti tv | ripartenza in salita per Vieni da Me ma Caterina Balivo riporta leggerezza su

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 5 maggio 2020) Non era facile tornare in onda dopo quasi due mesi di assenza, non era facile gestire la diretta e non era facile provare a sorridere, mettendo da parte per un paio di ore pensieri, ansie e paure.nel suo discorso di apertura, per il ritorno dida me è stata schietta. Anche per lei è stato complicato. Non aveva ben capito perchè serviva un programma comeda me nel pomeriggio degli italiani visto tutto quello che sta succedendo. Ma la risposta è semplice: le informazioni si, ma anche la. Un po’ di brio, un po’ di spensieratezza. Certo non è semplice per nessuno ma da qualche parte si deve ricominciare. Per questo da parte nostra a, come a tutti i professionisti che hanno lavorato in questi mesi, su tutte le reti, va il nostro grazie. Se anche tutto il mondo della televisione si fosse ...