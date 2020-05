Ascolti tv 4 maggio | il Comissario Montalbano non ha rivali | premiato il ritorno di

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 5 maggio 2020) Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno? Glitv di ieri sera, lunedì 4sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda il film d’avventura Il Signore degli Anelli – Le due Torri. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso in replica un nuovo appuntamento de Il Commissariocon Luca Zingaretti. Nel pomeriggio con La vita in diretta con Lorella Cuccarini e Alberto Matano e Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Mentre il preserale con Avanti un altro! e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Glitv della prima serata di lunedì 42020 Su Rai Uno Il Commissario– Le Ali della Sfinge ha conquistato 6.027.000 spettatori pari al 23.7% di share. Canale 5 Il Signore degli Anelli ...