Artista italiana accusa Banksy: “L’infermiera con l’orecchino di perla l’ho realizzata molto prima di lui” (Di martedì 5 maggio 2020) Lady Be, l’Artista italiana che accusa Banksy: “L’infermiera con l’orecchino di perla l’ho realizzata molto prima di lui” Letizia Lanzarotti ha 29 anni, è nata a Rho (Milano), ed è un’Artista del riuso da ormai oltre 10 anni. Il suo nome d’arte è Lady Be, in omaggio alla canzone dei Beatles, “Let it Be”. Ha esposto nelle più grandi città del mondo, da New York a Barcellona, fino ad arrivare ad avere una sua mostra sulla Tour Effeil. Le sue opere sono fatte tutte con materiale di recupero. Il suo ultimo lavoro è “L’infermiera con l’orecchino di perla”, battuta all’asta per 6.500 euro il cui ricavato è stato interamente donato agli ospedali lombardi e alla Croce Rossa. L’opera ha avuto molta visibilità sui social ed è ... Leggi su tpi (Di martedì 5 maggio 2020) Lady Be, l’che: “L’infermiera con l’orecchino dil’homolto prima di lui” Letizia Lanzarotti ha 29 anni, è nata a Rho (Milano), ed è un’del riuso da ormai oltre 10 anni. Il suo nome d’arte è Lady Be, in omaggio alla canzone dei Beatles, “Let it Be”. Ha esposto nelle più grandi città del mondo, da New York a Barcellona, fino ad arrivare ad avere una sua mostra sulla Tour Effeil. Le sue opere sono fatte tutte con materiale di recupero. Il suo ultimo lavoro è “L’infermiera con l’orecchino di”, battuta all’asta per 6.500 euro il cui ricavato è stato interamente donato agli ospedali lombardi e alla Croce Rossa. L’opera ha avuto molta visibilità sui social ed è ...

gretahorcrux : Ci tengo a precisare che ammiro Ultimo come ARTISTA. Scrive obiettivamente bene e crea melodie all'italiana come po… - tivooweb : E’ A Lemon l’Artista Del Mese selezionato da MTV New Generation, il progetto multimediale di MTV che dà la possibil… - CerraiCri : RT @crocerossa: 'Di fronte al dramma che stiamo vivendo,ognuno deve fare la propria parte. Le formiche, per loro natura, sono laboriose e s… - fondragghianti : ??La Fondazione Ragghianti non si ferma! Disponibili download gratuiti di estratti delle nostre recenti pubblicazio… - ferropausini : RT @pausinismile: Qui per ricordarvi che Laura è l’unica artista italiana ad aver calcato il palco di San Siro #PausiniRai3 -

Ultime Notizie dalla rete : Artista italiana Lady Be e "L'infermiera con l'orecchino di perla": l'arte racconta il Covid TPI Infrastrutture, Paita e Pasquali (Italia Viva): "Per la Liguria passi in avanti sulle risorse, ora velocizzare le opere"

"A ottobre erano stati annunciati nell’aggiornamento del contratto di Rfi, i 10 milioni necessari per lo sblocco del raddoppio ferroviario Finale-Andora - proseguono le esponenti di Italia Viva - Oggi ...

Poste Italiane: da 158 anni al servizio del paese

Nella difficile emergenza sanitaria, anche in provincia di Trento l’Azienda conferma la sua vocazione storica e il suo ruolo al servizio dei cittadini e del territorio Il portalettere, ieri e oggi. Ra ...

"A ottobre erano stati annunciati nell’aggiornamento del contratto di Rfi, i 10 milioni necessari per lo sblocco del raddoppio ferroviario Finale-Andora - proseguono le esponenti di Italia Viva - Oggi ...Nella difficile emergenza sanitaria, anche in provincia di Trento l’Azienda conferma la sua vocazione storica e il suo ruolo al servizio dei cittadini e del territorio Il portalettere, ieri e oggi. Ra ...