Arte a distanza, nasce a Napoli il progetto “cinquiNA” (Di martedì 5 maggio 2020) di Massimo Cerrotta L’Arte a distanza, al tempo del Covid-19, pArte da Napoli. Ogni crisi, se interiorizzata con spirito critico, può portare alla nascita di nuove prospettive, nuovi progetti, nuove visioni. E così, dallo spazio vuoto delle relazioni, del contatto e delle condivisioni umane spalancatosi a causa della pandemia che in poche settimane ha sconvolto il mondo, nasce “cinquiNA”, il progetto culturale immaginato dai giovani artisti napoletani Tommy Grieco, Rosita Vallefuoco, Chiarastella Sorrentino, Napoleone Zavatto e Ilena Ambrosio. Loro lo chiamano “gioco”, un gioco per continuare a creare spazi creativi collettivi nonostante il distanziamento sociale. Tutto si basa sul numero cinque. Venti artisti, tutti ignari delle reciproche identità, vengono casualmente suddivisi in cinque gruppi, ciascuno formato da un autore/autrice, ... Leggi su ildenaro X Factor riparte con le selezioni a distanza e in attesa dei giudici cambia il nome…

Italia e Cina : sodalizio nel nome dell’arte come antidoto alla distanza sociale

**Coronavirus : Brescia - 'martedì giunta regolamento Camera su voto a distanza'** (Di martedì 5 maggio 2020) di Massimo Cerrotta L’, al tempo del Covid-19, pda. Ogni crisi, se interiorizzata con spirito critico, può portare alla nascita di nuove prospettive, nuovi progetti, nuove visioni. E così, dallo spazio vuoto delle relazioni, del contatto e delle condivisioni umane spalancatosi a causa della pandemia che in poche settimane ha sconvolto il mondo,“cinquiNA”, ilculturale immaginato dai giovani artisti napoletani Tommy Grieco, Rosita Vallefuoco, Chiarastella Sorrentino, Napoleone Zavatto e Ilena Ambrosio. Loro lo chiamano “gioco”, un gioco per continuare a creare spazi creativi collettivi nonostante il distanziamento sociale. Tutto si basa sul numero cinque. Venti artisti, tutti ignari delle reciproche identità, vengono casualmente suddivisi in cinque gruppi, ciascuno formato da un autore/autrice, ...

SorridimiBen : Alle 16 ho l'interrogazione volontaria di arte e mi sta davvero facendo male il cuore per l'ansia. Questa cosa dell… - Pippolfo : Avete presente che alcune opere d'arte vanno guardate da una determinata distanza per coglierne l'essenza ecco ora,… - Rossana179 : Da Caravaggio a Raffaello, opere d'arte a “distanza ravvicinata” sulla piattaforma di Haltadefinizione - vaniatoni2 : RT @VaniaToni1: La didattica a distanza diventa un modo per esprimere se stessi grazie all'idea della professoressa di disegno Erika Colaci… - VaniaToni1 : La didattica a distanza diventa un modo per esprimere se stessi grazie all'idea della professoressa di disegno Erik… -

Ultime Notizie dalla rete : Arte distanza Arte a distanza, nasce a Napoli il progetto "cinquiNA" Il Denaro TiC on line: iniziative digitali nei Teatri Quarticciolo, Tor Bella Monaca, Lido di Ostia e Villa Pamphilj

Prende il via TIC ON LINE, un progetto di iniziative digitali condiviso dai Teatri in Comune – Teatro Biblioteca Quarticciolo, Teatro Tor Bella Monaca, Teatro Lido di Ostia e Teatro Villa Pamphilj – l ...

Vanity Fair racconta le nuove connessioni dopo l'emergenza coronavirus

Lo street artist Jr realizza per la prima volta per un magazine italiano un'installazione dedicata al tema del post Covid-19 Jean René, in arte JR, fotografo e street artist tra i più famosi al mondo ...

Prende il via TIC ON LINE, un progetto di iniziative digitali condiviso dai Teatri in Comune – Teatro Biblioteca Quarticciolo, Teatro Tor Bella Monaca, Teatro Lido di Ostia e Teatro Villa Pamphilj – l ...Lo street artist Jr realizza per la prima volta per un magazine italiano un'installazione dedicata al tema del post Covid-19 Jean René, in arte JR, fotografo e street artist tra i più famosi al mondo ...