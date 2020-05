Approvato il Piano Scuola, 400 milioni per potenziare la Banda Larga (Di martedì 5 maggio 2020) Il Piano Scuola è stato Approvato dal Comitato nazionale per la Banda UltraLarga. ROMA – Il Piano Scuola è stato Approvato dal Comitato nazionale per la Banda UltraLarga. Al vertice era presente anche la ministra Azzolina che ha spiegato ai componenti di questa riunione il programma del Governo per rilanciare uno dei settori più toccati da questa emergenza. Tra le misure anche oltre 400 milioni di euro per potenziare la connettività delle scuole portando negli istituti la Banda UltraLarga. Si tratta di un primo passo importante per garantire il funzionamento della rete internet a settembre quando la didattica a distanza dovrebbe essere uno dei punti principali della Scuola. Cosa prevede il Piano Scuola Per rilanciare la Scuola la ministra Azzolina ha previsto un Piano molto ampio. Oltre ai 400 milioni di euro per potenziare la Banda Larga, ... Leggi su newsmondo Coronavirus - ‘digitalizzare’ la scuola : Piano approvato. Più di 400 milioni di euro per avere la banda ultralarga negli edifici scolastici

Bari, 05 maggio 2020. Convocherò a breve tutte le parti interessate, tra cui ordini professionali, Ance e Anci, per discutere del Piano Casa. La Regione Puglia vuole sostenere e accompagnare in questa ...

