Aosta Associazioni di agricoltori e centri per l’impiego uniti nella ricerca dei

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 5 maggio 2020) L’Assessorato degli Affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti in collaborazione con ledi categoria del settore agricoltura VIVAL Vda, Coldiretti, Associazione dei proprietari di alpeggio e Féderation des coopératives comunica che il settore agricolo valdostanolavoratori, in particolare per l’imminente stagione estiva. Di fronte all’emergenza sanitaria che ci ha colpiti, le aziende agricole devono poter proseguire la loro attività; per questo iregionali per l’impiego supporteranno le aziende che in questo frangenteno personale, indispensabile per proseguire il lavoro nel settore zootecnico. Leraccoglieranno dalle rispettive aziende associate le richieste di personale (si richiedono circa 200 operatori, quali casari, addetti alla cura degli animali, mungitori e ...