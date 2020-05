Anzio: cittadino generoso realizza e dona 584 mascherine alle famiglie in difficoltà (Di martedì 5 maggio 2020) 584 mascherine in TNT, realizzate artigianalmente, sono state donate, alle famiglie in difficoltà, dal cittadino anziate Luca Sportello, che le ha consegnate ufficialmente al Sindaco, Candido De Angelis ed all’Assessore alle politiche del territorio, Gianluca Mazzi. Le originali mascherine, ricavate con taglio laser e successiva cucitura a macchina, da 50 metri di tessuto, sovrapposti su ben tre strati, sono state inserite all’interno dei pacchi alimentari, allestiti a Villa Corsini Sarsina, destinati alle famiglie bisognose del territorio. A Luca Sportello ed ai suoi collaboratori, i ringraziamenti dell’Amministrazione Comunale e della Città di Anzio. Anzio: cittadino generoso realizza e dona 584 mascherine alle famiglie in difficoltà su Il Corriere della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 maggio 2020) 584in TNT,te artigianalmente, sono statete,in difficoltà, dalanziate Luca Sportello, che le ha consegnate ufficialmente al Sindaco, Candido De Angelis ed all’Assessorepolitiche del territorio, Gianluca Mazzi. Le originali, ricavate con taglio laser e successiva cucitura a macchina, da 50 metri di tessuto, sovrapposti su ben tre strati, sono state inserite all’interno dei pacchi alimentari,stiti a Villa Corsini Sarsina, destinatibisognose del territorio. A Luca Sportello ed ai suoi collaboratori, i ringraziamenti dell’Amministrazione Comunale e della Città di584in difficoltà su Il Corriere della ...

