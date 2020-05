Anticorpi purificati in attesa del vaccino | ecco la cura italiana

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 5 maggio 2020) Alessandro Ferro Indei risultati delitalo-inglese e dei test allo Spallanzani, alcuni ricercatori italiani stanno mettendo a punto una nuova, più veloce ed efficace con glie prodotti laboratorio. "Minor tempo per sperimentazione e produzione". Laricalca il principio della terapia al plasma Nel mondo, l'Italia è in prima linea per la ricerca e sviluppo delvincente, quello che potrà bloccare definitivamente l'avanzata del Covid-19: tra l'italo-inglese già in fase di sperimentazione nel Regno Unito ed i test allo Spallanzani su quello totalmente made in Italy, spunta una nuova ipotesi grazie alle nostre eccellenze e riguarda unadiversa a base dicreati appositamente, potenzialmente più veloce ed efficace del classico. Un' "iniezione di" Se in Olanda ...