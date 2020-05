Angelo Cicchetti | “Little Heaven” è il singolo che anticipa “Hi | caro Icaro”

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 maggio 2020) “Little Heaven” è il nuovodiin uscita il 4 maggio chela pubblicazione del primo album dell’artista nella seconda metà di maggio. Questo disco è il frutto di una passione smisurata nei confronti della musica e quindi di ciò in cui ha sempre creduto fin dall’inizio del suo percorso artistico. Il titolo gli è stato suggerito dall’amico Maurizio Bernacchia che ha collaborato nella scrittura dei testi di 5 brani (in tutto nell’album sono 9). “In maniera ironica mi mette in connessione con il personaggio mitologico di I, che se da una parte incoscientemente osa a tal punto da bruciare le proprie ali e cadere giù, può rappresentare anche la figura del sognatore, curioso scopritore del mondo e di ciò che sta oltre, che non pone ...