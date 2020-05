Andrea Rivera dal 7 maggio su Vimeo Teatro On Demand contro la crisi da Covid (Di martedì 5 maggio 2020) DA GIOVEDI’ 7 maggio 2020 Online sul sito www.Vimeo.com PIGNA PRODUCTION presenta THE BEST(IA) OF Rivera SPETTACOLO SCRITTO E DIRETTO DA Andrea Rivera dal Teatro Sala Uno di Roma Vent’anni di battute in un click. Andrea Rivera on Demand su Vimeo Nell’epoca in cui le sale teatrali sono ferme, per far fronte a quella mancanza da “sipario chiuso”, è necessario reinventarsi e pensare al futuro. Mentre la quarantena è agli sgoccioli e i teatri restano chiusi, pian piano prende forma il #Teatroonline, nella trepidante attesa di tornare al Teatro per come tutti lo conosciamo: dal vivo. A partire da giovedì 7 maggio 2020 su www.Vimeo.com, sarà disponibile “THE BEST(IA) OF Rivera”, spettacolo scritto e diretto da Andrea Rivera, che confeziona ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 maggio 2020) DA GIOVEDI’ 72020 Online sul sito www..com PIGNA PRODUCTION presenta THE BEST(IA) OFSPETTACOLO SCRITTO E DIRETTO DAdalSala Uno di Roma Vent’anni di battute in un click.onsuNell’epoca in cui le sale teatrali sono ferme, per far fronte a quella mancanza da “sipario chiuso”, è necessario reinventarsi e pensare al futuro. Mentre la quarantena è agli sgoccioli e i teatri restano chiusi, pian piano prende forma il #online, nella trepidante attesa di tornare alper come tutti lo conosciamo: dal vivo. A partire da giovedì 72020 su www..com, sarà disponibile “THE BEST(IA) OF”, spettacolo scritto e diretto da, che confeziona ...

OltreleColonne : Andrea Rivera on demand su Vimeo con “The best(ia) of Rivera” - gaiaitaliacom : Vent’anni di battute in un click. Andrea Rivera on demand su Vimeo - robtor83 : @matteomarani @m_crosetti @Edorsi53 1) Roberto Baggio 2) Paolo Maldini 3) Gianluigi Buffon 4) Gaetano Scirea 5) Fra… - MauroV1968 : Camogli e buoi dei paesi tuoi. Versione ligure dell’omaggio a Roma di Andrea rivera - angelo_por : Vent’anni di battute in un click. Andrea Rivera on demand su Vimeo #Ragguagliami #Vimeo #AndreaRivera… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Rivera Coronavirus, arriva il teatro on demand di Andrea Rivera Il Messaggero Coronavirus, arriva il teatro on demand di Andrea Rivera

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...

Appunti celantiani. Un saggio di Andrea Viliani

Germano Celant si forma all’Università di Genova con Eugenio Battisti, l'”antiaccademico per eccellenza” e il fondatore del Museo Sperimentale d’Arte Contemporanea. Una prima definizione, questa di “m ...

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Germano Celant si forma all’Università di Genova con Eugenio Battisti, l'”antiaccademico per eccellenza” e il fondatore del Museo Sperimentale d’Arte Contemporanea. Una prima definizione, questa di “m ...