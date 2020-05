Andrea Damante e Giulia De Lellis | fine della quarantena insieme | il motivo

Leggi su tvzap.kataweb

(Di martedì 5 maggio 2020) Come già era accaduto a Stefano De Martino e Belen Rodriguez, ancheDehanno dovuto mettere la parolaallavissuta sotto lo stesso tetto. Pure in questo caso non si tratta di litigi di natura sentimentale, ma unicamente di motivi di lavoro. Il dj infatti ha dovuto salutare l’influencer, fare la valigia e lasciare la casa di Pomezia dove ha trascorso l’isolamento con la De. Su Instagram il ‘Dama’ pubblica una foto di loro due abbracciati e la scritta ‘Last day’. Il ritorno di fiamma traDeIn successive storieè in viaggio verso Milano, “Si torna a Milano, a lavorare” spiega. Questaè stata importante per i Damellis perché le foto che li ritraevano nella stessa abitazione hanno provato il fatto che fossero ...