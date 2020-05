“Anche se può finire male”, ecco il nuovo singolo dell’artista beneventano Nico Izzo (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Dopo i suoi ultimi singoli “Se potessi tornare”, “Penserò a me” e “Queste strade”, in collaborazione con Mooncler, Nico Izzo torna con “Anche se può fare male”, un singolo dal sound innovativo prodotto da Aniello Principe in arte Mighty Boy, scritto dall’autore sannita Angelo Izzo, masterizzato e mixato da Rino Castiello. Il videoclip (disponibile su YouTube) è stato curato e diretto dallo studio cinematografico Cuadro Film di Benevento, inoltre il singolo è disponibile su tutte le piattaforme digitali (Spotify , iTunes). Questo singolo è chiaramente autobiografico un po’ come tutti i suoi singoli e sembra che si incomincino a vedere i primi frutti di un progetto alle spalle ben curato e definito da questo team. Nico Izzo ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - il governo chiarisce cosa si può fare nella “Fase 2” : passeggiate consentite “anche lontano da casa”. FOCUS sui “congiunti” [DETTAGLI]

Coronavirus - Pierpaolo Sileri : “Anche un’amicizia può essere un affetto stabile - come un fidanzato” (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Dopo i suoi ultimi singoli “Se potessi tornare”, “Penserò a me” e “Queste strade”, in collaborazione con Mooncler,torna con “Anche se può fare male”, undal sound innovativo prodotto da Aniello Principe in arte Mighty Boy, scritto dall’autore sannita Angelo, masterizzato e mixato da Rino Castiello. Il videoclip (disponibile su YouTube) è stato curato e diretto dallo studio cinematografico Cuadro Film di Benevento, inoltre ilè disponibile su tutte le piattaforme digitali (Spotify , iTunes). Questoè chiaramente autobiografico un po’ come tutti i suoi singoli e sembra che si incomincino a vedere i primi frutti di un progetto alle spalle ben curato e definito da questo team....

borghi_claudio : @LucaTampellini L'Argentina non è a rischio default. Ha GIA' defaultato enne volte perchè era indebitata in dollari… - M5S_Europa : Un’isola artificiale nel mare del Nord per produrre #energiarinnovabile: fornirà energia a 80 mln di persone, ma no… - AndreaMarcucci : Io sono garantista sempre, anche con il ministro #Bonafede. Le parole e lo show televisivo di #DiMatteo sono inquie… - AdiSoMer9896 : - La musica non è solo un cantante che canta su un palco, c’è molto altro dietro, ci sono molte altre persone dietr… - Roseinfiore : RT @fendente1: Il Fatto Quotidiano: Vespa killer arrivata anche in Italia: in volo raggiunge la velocità anche di 40 chilometri orari, ucci… -

Ultime Notizie dalla rete : “Anche può