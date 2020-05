Anche i medici della Premier League hanno qualcosa da ridire sulla ripresa del calcio (Di martedì 5 maggio 2020) Come in Italia, dove i medici del calcio denunciano di non essere stati invitati al tavolo della discussione sui protocolli per la ripresa della Serie A, così i colleghi della Premier League hanno qualcosa da ridire sulla eventuale ripartenza delle competizioni in Inghilterra. Proprio i medici, insomma, pare che vengano tenuti un po’ in disparte su un problema che ha preso una piega molto politica e relativamente sanitaria. Una delle questioni in ballo, in Inghilterra, è la responsabilità dei 20 staff medici e le coperture assicurative. Secondo la BBC, la lega è in trattativa con le compagnie assicurative sulle responsabilità di club e dottori e che questa settimana sarebbe stata sollevata dai rappresentanti del governo. In settimana è previsto un secondo incontro del gruppo di lavoro composto da esperti medici e funzionari della ... Leggi su ilnapolista Calabria - riapertura bar e ristoranti : anche i medici contro Santelli

