Amici Speciali | Anna Pettinelli torna, ma la De Filippi le cambia ruolo (Di martedì 5 maggio 2020) Amici Speciali Maria De Filippi ha chiamato di nuovo Anna Pettinelli, ma questa volta le ha assegnato un ruolo differente rispetto a quello dell’insegnante di canto Maria De Filippi, nonostante non sia stata ancora fissata una data ufficiale di partenza, è pronta a partire con il suo nuovo Amici Speciali. In questa nuova versione … L'articolo Amici Speciali Anna Pettinelli torna, ma la De Filippi le cambia ruolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna Amici Speciali : torna Anna Pettinelli con una sorpresa - ecco tutti i dettagli

Amici Speciali - Alberto Urso confessa : “Temevo di non farcela”

Amici Speciali anticipazioni | Confermato il primo professore della scuola (Di martedì 5 maggio 2020)Maria Deha chiamato di nuovo, ma questa volta le ha assegnato undifferente rispetto a quello dell’insegnante di canto Maria De, nonostante non sia stata ancora fissata una data ufficiale di partenza, è pronta a partire con il suo nuovo. In questa nuova versione … L'articolo, ma la Deleè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

poliziadistato : Mantova, auguri speciali per gli 8 anni di Luca da parte dei poliziotti della Questura. La sorpresa di una mamma al… - IlContiAndrea : #AmiciSpeciali partirà a maggio e sarà una maratona di solidarietà con 7 cantanti e 5 ballerini (solo due donne). E… - AmiciUfficiale : I protagonisti di #AmiciSpeciali con @TIM_Official insieme per l'Italia sono: Irama, Gaia, Andreas, Michele Bravi,… - XxviiEmma : RT @catarsiaddosso: Raga, ma ora che inizia Amici speciali ci dobbiamo organizzare a modo. Ché qua secondo me ci sono fandom di pazze. Chi… - beltrozzifan_ : non vedo l’ora che inizi amici speciali sia per vedere gaia, MA ANCHE PER LE “GUERRE” CONTRO GLI ALTRI FANDOM. ZERO PIETÀ #circozzi -