Ambra Angiolini, una dedica d’amore per il figlio Leo nel giorno del compleanno (Di martedì 5 maggio 2020) Quest’oggi compie gli anni Leonardo, figlio di Ambra Angiolini e Francesco Renga. La coppia anche se separata è rimasta in ottimi rapporti, una scelta dettata dettata da un divorzio concordato e consapevole, ma soprattutto dall’amore per i propri ragazzi, Leo e Jolanda. In questa giornata speciale sia Ambra che l’ex Renga hanno voluto travolgere con quest’amore l’ometto, che ormai spegne 14 candeline. Sia l’attrice che il cantante però hanno pubblicato una foto di quando Leo era ancora piccolissimo. La dedica di Ambra Nello scatto scelto da Ambra l’attrice è ritratta mentre tiene tra le braccia un Leonardo ancora in fasce. I due si guardavano già allora con una straordinaria complicità. Gli occhi dell’Angilioni sorridevano d’amore nel guardare il suo bambino che ricambia l’amore ... Leggi su thesocialpost “Ci ho fatto pace”. Ambra Angiolini - nelle sue parole nessun dubbio. Grandi novità nella vita dell’attrice

